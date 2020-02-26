НАБУ проверяет закупки у «Украинской бронетехники»

Национальное антикоррупционное бюро провело обыски на предприятии оборонно-промышленного комплекса «Украинская бронетехника».

Обыски проходили в рамках досудебного расследования по факту завладения государственным имуществом и злоупотреблением служебным положением должностными лицами.В материалах дела указывается, что в 2015-2019 годах они, в интересах предприятия, создали возможность заключения контрактов по поставкам бронетехники ВСУ, МВД, НГУ по завышенным ценам.

Кроме того, правоохранители провели обыски по месту жительства экс-нардепа от БПП Ивана Винника, нардепа 5-8 созывов Верховной Рады Сергея Пашинского, директора предприятия Александра Кузьмы и его родственника Николая.

«Украинская бронетехника» поставляла в силовые структуры бронеавтомобили «Варта» и «Новатор». Первым бронетехнику «Варта» получило спецподразделение КОРД МВД.

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