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Главная » Мир » Общество
11:35 27 Февраля 2020 Просмотров 114   КомментариевКомментарии

Россию на Евровидении будет представлять уроженец Запорожья

На музыкальном конкурсе Евровидение-2020 Россию буде представлять украинец.

Александр Панайотов представит Россию на международном конкурсе Евровидение-2020. Певец родился в Запорожье в 1984 году, но свою музыкальную карьеру он строит в России.

Первым музыкальным конкурсом с участием Панайотова стала запорожская Утренняя звезда, затем – фестиваль Зорепад в Гуляйполе, где голос исполнителя был отмечен Гран-при.

В 2002 году артист принял участие в российском шоу Стань звездой. Далее были музыкальные проекты в соседней стране – Народный артист и Голос, где он вошел в команду певца Григория Лепса.

Добавим, что Евровидение-2020 пройдет в нидерландском городе Роттердаме в мае.

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Тэги: Евровидение, Запорожье, конкурс, украинец

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