Россию на Евровидении будет представлять уроженец Запорожья
На музыкальном конкурсе Евровидение-2020 Россию буде представлять украинец.
Александр Панайотов представит Россию на международном конкурсе Евровидение-2020. Певец родился в Запорожье в 1984 году, но свою музыкальную карьеру он строит в России.
Первым музыкальным конкурсом с участием Панайотова стала запорожская Утренняя звезда, затем – фестиваль Зорепад в Гуляйполе, где голос исполнителя был отмечен Гран-при.
В 2002 году артист принял участие в российском шоу Стань звездой. Далее были музыкальные проекты в соседней стране – Народный артист и Голос, где он вошел в команду певца Григория Лепса.
Добавим, что Евровидение-2020 пройдет в нидерландском городе Роттердаме в мае.
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По неофициальной версии, страна отказалась от участия в конкурсе из-за его поддержки ЛГБТ-сообществом.
С такой инициативой выступил глава Запорожской областной организации политической партии «Украинское объединением патриотов «УКРОП» Ярослав Гришин.
Следующему кандидату в НОТУ предложат тот же договор, от которого накануне отказалась Maruv.