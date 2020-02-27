В Винницкой области на сессию горсовета ворвались люди в масках

На Винниччине в четверг молодчики в масках пытались сорвать сессию Жмеринской городского совета: во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо нападавших, одиннадцати человек задержали.

Об этом сообщил начальник отдела коммуникации полиции Винницкой области Анна Олейник.

«Это была очередная сессия Жмеринского городского совета. Более 20 человек в масках разбили входную дверь, забежали в фойе городского совета и хотели прорваться к месту проведения пленарного заседания. Им помешали полицейские, которые несли службу по охране общественной безопасности. Молодчики бросали в них камни и дымовые шашки, успели разбить часть мебели и стекла», – сообщила Олейник.

По ее словам, наиболее активных участников из тех, кто совершал хулиганские действия, задержали и доставили в отделение полиции, их 11. Сейчас их допрашивают, устанавливают их анкетные данные, а также выясняют личности всех участников этих событий.

Во время инцидента пострадали восемь полицейских и четверо нападавших, о степени полученных ими повреждений пока не сообщается.

На месте происшествия документирует правонарушения следственно-оперативная группа полиции, правоохранители обеспечивают соблюдение общественного порядка. Данное событие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Жмеринского отдела полиции, определяется его правовая квалификация.

Как сообщили корреспонденту Укринформа, в Жмеринском городском совете, после завершения инцидента сессия продолжила свою работу.

Источник в горсовете предполагает, что попытка неизвестных ворваться в сессионный зал связана с рассмотрением депутатами вопроса о лишении полномочий и.о. городского головы, секретаря горсовета Юрия Свитлака и, вероятно, организована его оппонентами.

Местное издание «Жмеринская газета» на своей странице в Facebook разместил фото инцидента. На одном из них видно, что нападавшие одеты в камуфляжную одежду, на которой можно разглядеть часть надписи со словом «дружины».