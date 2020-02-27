Коронавирус обнаружили еще у двух украинцев

На круизном лайнере Diamond Princess коронавирус подтвердился еще у двух украинцев.

На круизном лайнере Diamond Princess среди членов экипажа находилось 25 украинцев. Ранее сообщалось, что у двоих из них обнаружен коронавирус. Сейчас же стало известно, что помимо них, еще у 2 украинцев диагностирован вирус. Таким образом, на круизном лайнере находилось 4 зараженных коронавирусом украинца. В данный момент все они госпитализированы в медицинские учреждения Токио. Их состояние оценивается, как удовлетворительное

Остальные украинцы остаются на борту лайнера. По информации посольства Украины в Японии, им провели тестирование на коронавирус, результаты исследования пока неизвестны. В случае отрицательного результата пассажиры будут и дальше оставаться на карантине, а в случае обнаружения коронавируса они будут госпитализированы в местные медучреждения..

Всего на борту лайнера, который находится на карантине в порту Иокогама, было 3,7 тысяч человек из 56 стран мира. Из них 2,7 тысяч – пассажиры, остальные – экипаж судна.

По последним данным, коронавирус был подтвержден у 700 пассажиров и членов экипажа, умерли восемь человек.

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