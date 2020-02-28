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Главная » Мир » Политика
08:15 28 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Турция открыла границы в Европу для сирийских беженцев, – Reuters

Решение было принято после атак на турецких военных в Сирии.

После атаки сирийских правительственных войск в провинции Идлиб по турецкой армии, которая потеряла 33 солдат, Турция решила не сдерживать поток сирийских беженцев в Евросоюз. Об этом сообщает Reuters.

Один из турецких чиновников на условиях анонимности рассказал журналистам, что Турции становится все труднее сдерживать беженцев из Сирии, число которых растет. На сегодня страна принимает около 3,7 миллионов сирийских беженцев и заявляет, что больше не может справиться.

В 2016 году Анкара и Европейский союз достигли соглашения, согласно которому Европа выделила миллиарды евро помощи в обмен на закрытие Турцией границ для мигрантов.

«Мы решили фактически немедленно не останавливать сирийских беженцев на пути в Европу сушей или морем. Все беженцы, включая сирийцев, теперь могут перейти к Европейскому союзу», – сказал чиновник.

Как пишет Reuters, Турция таким образом надеется быстро привлечь западные державы к противостоянию в Идлибе.

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Тэги: Турция

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