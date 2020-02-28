Количество погибших от коронавируса в Италии возросло до 17 человек
В Италии, где из-за эпидемии коронавируса больше 90% туристов отменили свои брони, на момент 27 февраля от смертоносной пневмонии погибли 17 человек.
В частности, в четверг 27 февраля от коронавируса умерли еще 3 человека, а число подтвержденных случаев заболевания возросло до 650. На пресс-конференции в четверг днем сообщалось о 528 случаях.
Случаи смерти зафиксированы в Ломбардии, всем погибшим было более 80 лет. Остальные 14 умерших тоже были пожилыми людьми.
Как отметили власти Италии, среди СМИ ходят разные противоречивые и неточные новости за рубежом о распространении вируса в Италии, что наносит ущерб экономике и репутации страны.
Италия настаивает на том, что государстов остается безопасным – за исключением мест, в которых объявлен карантин.
Новости по теме
В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19 — он обнаружен у гражданина России, прибывшего из Ирана.
Папа Франциск пропустил запланированную мессу в Риме из-за болезни. В Ватикане сообщили, что у 83-летнего понтифика «небольшое недомогание».
Случай заражения новым коронавирусом обнаружен у игрока клуба «Пьянезе» из третьего дивизиона итальянского футбола серии С.