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Главная » Мир » Происшествия
13:15 28 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Количество погибших от коронавируса в Италии возросло до 17 человек

В Италии, где из-за эпидемии коронавируса больше 90% туристов отменили свои брони, на момент 27 февраля от смертоносной пневмонии погибли 17 человек.

В частности, в четверг 27 февраля от коронавируса умерли еще 3 человека, а число подтвержденных случаев заболевания возросло до 650. На пресс-конференции в четверг днем сообщалось о 528 случаях.

Случаи смерти зафиксированы в Ломбардии, всем погибшим было более 80 лет. Остальные 14 умерших тоже были пожилыми людьми.

Как отметили власти Италии, среди СМИ ходят разные противоречивые и неточные новости за рубежом о распространении вируса в Италии, что наносит ущерб экономике и репутации страны.

Италия настаивает на том, что государстов остается безопасным – за исключением мест, в которых объявлен карантин.

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Тэги: коронавирус

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