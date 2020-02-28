Олимпийский чемпион из Китая дисквалифицирован на 8 лет

Китаец Сунь Ян, трехкратный олимпийский чемпион по плаванию, отстранен от соревнований на восемь лет за отказ от допинг-теста в сентябре 2018 года.

В 2018 году Сунь Ян разбил молотком пробирку с собственной пробой на глазах у офицеров допинг-контроля и отказался от сдачи мочи.

Тем не менее, Международная федерация плавания (FINA) в январе 2019 года оправдала 28-летнего спортсмена. Но после апелляции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивный арбитражный суд это решение было отменено, сообщает BBC.

Спортсмен подвергнут восьмилетней дисквалификации, потому что это его второе нарушение. В 2014 году он отбыл трехмесячную дисквалификацию за прием запрещенного стимулятора триметазидина.

Сунь Ян заявил, что планирует обжаловать это решение. «Это несправедливо. Я твердо верю в свою невиновность», – сказал он.

Сунь Ян – трtхкратный олимпийский чемпион (в 2012 году на дистанциях 400 метров и 1500 метров вольным стилем, в 2016-м — 200 метров вольным стилем), 11-кратный чемпион мира (по количеству золотых медалей в личных дисциплинах в истории чемпионатов мира уступает только Майклу Фелпсу), 9-кратный победитель Азиатских игр, рекордсмен мира на дистанции 1500 метров с 31 июля 2011 года.

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