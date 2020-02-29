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Главная » Украина » Экономика
14:06 29 Февраля 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

В МВФ рассказали, на какой стадии переговоры с Украиной

Специалисты МВФ обсуждали в Киеве законодательные акты.

В переговорах между Украиной и представителями Международного валютного фонда наметился значительный прогресс. Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, передает «РБК-Украина».

«Команда специалистов МВФ, которая посетила Киев, достигла заметно существенного прогресса в обсуждении законодательных инициатив, направленных на поддержку роста и обеспечение стабильности. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни», – заявил он.

Отметим, 17 февраля 2020 года завершилось действие программы сотрудничества stand-by между Украиной и МВФ на сумму 3,9 млрд долл., которая была подписана в 2018 году. Из этой суммы Украина получила только около 1,4 млрд долл. Два транша по итогам полугодовых просмотров были отменены. В связи со сменой президента и правительства было принято решение разработать новую программу. В 2019 году Украина не получала финансирование МВФ.

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Тэги: мвф

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