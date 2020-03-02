Олимпиада-2020 года в Токио может пройти без зрителей

Не исключено, что соревнования, которые должны пройти с 24 июля по 9 августа в столице Японии, можно будет увидеть только по телевизору.

Руководители Всемирной организации здравоохранения и Международного олимпийского комитета обеспокоены распространением коронавируса. В связи с этим рассматривается вариант, при котором Олимпиада будет показана только по телевидению.

Ведь уже подписаны многомилионные контракты на телетрансляцию. Японцы уже потратили на подготовку Олимпиады около 12 млрд долларов и не собираются отказываться от ее проведения. В противном случае Олимпиаду пришлось бы отменять или переносить в другой город, сообщает Daily Mail.

К настоящему времени в Японии отмечен 961 случай заражения новым коронавирусом. 12 человек скончались.

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