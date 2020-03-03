Американский полицейский застрелил коллегу, играя в «русскую рулетку»
В Сент-Луисе, штат Миссури, полицейский был приговорен к семи годам за непредумышленное убийство коллеги во время игры в «русскую рулетку».
В суде 30-летний Натаниэль Хендрен признал себя виновным.
Трагедия случилась в январе 2019 года в квартире Хендрена. Он и его коллега, 24-летняя Кэтлин Аликс, решили сыграть со своим табельным оружием в «русскую рулетку», пишет Bild.
Зарядив револьвер, они крутили барабан с единственным патроном и нажимали на курок, целясь друг в друга, пока девушка не получила пулю в грудь.
Раненую Кэтлин Аликс немедленно доставили в больницу, но спасти ее не удалось.
Хендрен признался, что у него с погибшей была любовная связь, хотя Кэтлин была замужем за другим полицейским.
Мать Кэтлин Аликс уже подала иск против полицейского начальства, которое взяло на работу человека с такой сомнительной репутаций. Оказалось, что Хендрена ранее уволили из армии из-за «сложной психиатрической истории». В прошлом он использовал свое огнестрельное оружие в сексуальных играх с бывшими подругами и заставлял женщин играть с ним в «русскую рулетку».
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