Украина намерена судиться с РФ из-за «национализации» на Донбассе
У Украины юридически нет другой стороны для подачи иска.
Украина продолжает собирать доказательства так называемой «национализации» предприятий на оккупированном Донбассе для дальнейшего суда против России. Об этом в интервью «Укринформу» заявил замминистра иностранных дел Егор Божок.
По его словам, судебное разбирательство за имущество на Донбассе осложнено тем, что в международном суде должны быть представлены две стороны, а Россия официально отрицает присутствие в оккупированных районах.
«Поэтому юридически у нас нет другой стороны для подачи иска», – отметил Божок.
Он уточнил, что речь идет именно об экономическом аспекте.
«О том, что конкретно Россия украла все эти предприятия. И когда мы это докажем, тогда мы сможем открыть путь для правового решения этих вопросов в пользу украинских субъектов, как это произошло в Крыму», – подчеркнул Божок.
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