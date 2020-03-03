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Главная » Украина » Политика
16:42 03 Марта 2020 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

Украина намерена судиться с РФ из-за «национализации» на Донбассе

У Украины юридически нет другой стороны для подачи иска.

Украина продолжает собирать доказательства так называемой «национализации» предприятий на оккупированном Донбассе для дальнейшего суда против России. Об этом в интервью «Укринформу» заявил замминистра иностранных дел Егор Божок.

По его словам, судебное разбирательство за имущество на Донбассе осложнено тем, что в международном суде должны быть представлены две стороны, а Россия официально отрицает присутствие в оккупированных районах.

«Поэтому юридически у нас нет другой стороны для подачи иска», – отметил Божок.

Он уточнил, что речь идет именно об экономическом аспекте.

«О том, что конкретно Россия украла все эти предприятия. И когда мы это докажем, тогда мы сможем открыть путь для правового решения этих вопросов в пользу украинских субъектов, как это произошло в Крыму», – подчеркнул Божок.

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Тэги: Донбасс

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