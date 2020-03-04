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Главная » Украина » Экономика
10:23 04 Марта 2020 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Стало известно, сколько украинцев работают официально

Юлия Дрожжина с экспертно-аналитического центра “Хедхантер Украина“ рассказала,что треть украинцев официально на карточку получают минимальную зарплату.

Остальные им выплачивают “в конвертах“.

По ее словам, таким образом работодатели пытаются платить меньшие налоги. При этом работодатели не спешат оформлять работников официально, так как инициированное ими увольнение вызовет ряд проблем.

Также Дрожжина отметила, что молодые работники не настаивают на официальном трудоустройстве.

“Чем старше и опытнее человек, тем для нее важнее работать “в белую“. Чтобы исправить ситуацию, нужны большие штрафы для компаний, которые не оформляют работников. Да и людям стоит разъяснить, что официальное трудоустройство это не только о пенсии. Это гарантия социальных выплат и оплачиваемых отпусков, получение больничных, гарантии начисления зарплаты“, – резюмировала она.

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Тэги: работа

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