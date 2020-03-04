Почти 20 школьников отравилось газом в кафе
В винницкой области 18 школьников отравилось газом.
В городе Могилев-Подольский, Винницкая область, 18 школьников отравилось газом в кафе, которое располагается недалеко от школы.
По данным полиции, утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением.
Как уточнили в полиции, одиннадцать школьников в возрасте 13 и 14 лет были госпитализированы.
На месте происшествия провели следственные действия. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 241 УК (загрязнение атмосферного воздуха).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.
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