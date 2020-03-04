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Главная » Украина » Происшествия
14:26 04 Марта 2020 Просмотров 102   КомментариевКомментарии

Почти 20 школьников отравилось газом в кафе

В винницкой области 18 школьников отравилось газом.

В городе Могилев-Подольский, Винницкая область, 18 школьников отравилось газом в кафе, которое располагается недалеко от школы.

По данным полиции, утечка газа произошла во время замены баллона возле кафе, которое находится рядом с учебным заведением.

Как уточнили в полиции, одиннадцать школьников в возрасте 13 и 14 лет были госпитализированы.

На месте происшествия провели следственные действия. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 241 УК (загрязнение атмосферного воздуха).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок или без него.

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Тэги: газ, отравление, школьники, Винницкая область, утечка

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