РФ и Турция объявили о прекращении огня в Идлибе

Эрдоган подчеркнул, что вся ответственность за нарушение договоренностей по Идлибу лежит на сторонниках Асада.

Начиная с полуночи 6 марта вступит в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Москве, сообщает агентство Anadolu.

«Сегодня ночью, начиная с 00.01 вступит в силу режим прекращения огня в сирийском Идлибе», – пояснил турецкий лидер. По его словам, назрела необходимость изменения статуса Идлибской зоны деэскалации.

«Формирование нового статуса-кво в Идлибской зоне деэскалации неизбежно на фоне трагических событий, ставших следствием атак сторонников Асада, что также привело к гибели турецких военнослужащих», – сказал президент.

Эрдоган подчеркнул, что вся ответственность за нарушение договоренностей по Идлибу лежит на сторонниках Башара Асада.

Он отметил, что Турция предприняла активные шаги по предотвращению агрессивных действий сторонников режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации.

Эрдоган сообщил, что Турция и Россия в кратчайшие сроки обеспечат режим прекращения огня, вслед за чем будут сделаны другие шаги, согласованные сторонами.

Турция оставляет за собой право наносить мощные удары в ответ на любые атаки сторонников Башара Асада, подчеркнул турецкий лидер.

Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в узком и расширенном составах продолжались в Кремле 5 часов и 40 минут.

Напомним, что 29 февраля Турция открыла границы с ЕС для мигрантов. Сотни людей отправились к границе пешком.

Турция решила открыть границы после эскалации боевых действий в сирийской провинции Идлиб, где 33 турецких солдат погибли в результате атак войск Башара Асада и РФ.

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