В Украине начали восстанавливать санэпидемслужбу
Главным санитарным врачом страны станет первый заместитель министра здравоохранения.
Глава Министерства здравоохранения Илья Емец сообщил, что министерство начинает восстановление в Украине санитарно-эпидемиологической службы:
«Мы восстанавливаем систему противоэпидемической защиты Украины. Сегодня премьер-министр согласовал мою просьбу восстановить Государственную санитарно-эпидемиологическую службу, которая была разрушена в течение последних нескольких лет», – сказал Емец.
Также Емец сообщил, что главным санитарным врачом страны станет первый заместитель министра здравоохранения. Министр добавил, что Национальная служба здоровья не будет отменена, но будет изменена.
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