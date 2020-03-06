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Главная » Украина » Общество
13:48 06 Марта 2020 Просмотров 12   КомментариевКомментарии

В Украине начали восстанавливать санэпидемслужбу

Главным санитарным врачом страны станет первый заместитель министра здравоохранения.

Глава Министерства здравоохранения Илья Емец сообщил, что министерство начинает восстановление в Украине санитарно-эпидемиологической службы:

«Мы восстанавливаем систему противоэпидемической защиты Украины. Сегодня премьер-министр согласовал мою просьбу восстановить Государственную санитарно-эпидемиологическую службу, которая была разрушена в течение последних нескольких лет», – сказал Емец.

Также Емец сообщил, что главным санитарным врачом страны станет первый заместитель министра здравоохранения. Министр добавил, что Национальная служба здоровья не будет отменена, но будет изменена.

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Тэги: емец, здравоохранение, санэпидемслужба

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