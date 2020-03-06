В Сумской области введен карантин из-за коронавируса

В Суммах ограничили проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

Сумский городской совет принял решение ограничить проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий до улучшения эпидемической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией.

В отделе образования не рекомендуют проводить любые экскурсионные поездки школьников, конкурсы, фестивали и спортивные соревнования. Однако, это не касается детских садов, где будут проводится традиционные весенние утренники.

Напомним, ранее в Черновицкой области запретили массовые мероприятия и ввели карантин из-за коронавируса.

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