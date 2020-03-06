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Главная » Мир » Наука и Техника
19:45 06 Марта 2020 Просмотров 1807   КомментариевКомментарии

Японские ученые пришли к выводу, что жизнь во Вселенной есть

Но ученые Токийского университета считают, что живых организмов, возможно, нет в окрестностях Солнечной системы или даже Млечного Пути.

Исследователи доказали, что РНК, одна из ключевых для существования жизни молекул, может несколько раз сформироваться в ускоренно расширяющейся Вселенной. Эта молекула обеспечивает способность живых организмов воспроизводить себя, однако при этом она не должна быть короче 40-100 нуклеотидов.

При наличии достаточного времени и подходящих химических условий нуклеотиды могут самопроизвольно соединяться друг с другом с образованием РНК. В то же время ряд специалистов сомневался в том, что повторное спонтанное формирование РНК возможно во всей наблюдаемой Вселенной.

В новой работе доказывается утверждение о вероятном возникновении РНК в области, находящейся за космологическим горизонтом – границей наблюдаемой части Вселенной.

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Тэги: космос, жизнь, вселенная

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