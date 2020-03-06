Японские ученые пришли к выводу, что жизнь во Вселенной есть
Но ученые Токийского университета считают, что живых организмов, возможно, нет в окрестностях Солнечной системы или даже Млечного Пути.
Исследователи доказали, что РНК, одна из ключевых для существования жизни молекул, может несколько раз сформироваться в ускоренно расширяющейся Вселенной. Эта молекула обеспечивает способность живых организмов воспроизводить себя, однако при этом она не должна быть короче 40-100 нуклеотидов.
При наличии достаточного времени и подходящих химических условий нуклеотиды могут самопроизвольно соединяться друг с другом с образованием РНК. В то же время ряд специалистов сомневался в том, что повторное спонтанное формирование РНК возможно во всей наблюдаемой Вселенной.
В новой работе доказывается утверждение о вероятном возникновении РНК в области, находящейся за космологическим горизонтом – границей наблюдаемой части Вселенной.
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