Из-за коронавируса УЕФА запретил рукопожатия перед футбольными матчами
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене традиционных рукопожатий перед матчами турниров, проводимых под эгидой организации.
«Игроки не будут обмениваться рукопожатием со своими оппонентами и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления», – сообщает УЕФА на своем официальном сайте.
Это ограничение принято в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) для минимизации распространения вируса COVID-19.
По последним данным ВОЗ, общее число зараженных коронавирусом превысило 110 тысяч человек в 101 стране, скончались 3825 человек.
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