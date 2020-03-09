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Главная » Мир » Политика
15:08 09 Марта 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Судане машину премьер-министра атаковали управляемой взрывчаткой

ЧП расследуют военные и полицейские.

Покушение на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука было совершено покушение с использованием автомобиля, начиненного взрывчаткой. Машина террористов атаковала проезжавший кортеж премьера, однако никто из людей серьезно не пострадал. Охрана, по данным СМИ, сработала профессионально, и отсекла машину с взрывчаткой от главной машины в в кортеже.

Сейчас Хамдук и его семья находятся в надежном месте под охраной спецслужб.

Фактически, премьер-министр на данный момент является главой Судана, поскольку ранее президент этой страны Омар аль-Башир покинул свой пост после массовых протестов общественности, и власть в стране перешла к переходному правительству во главе с Хамдуком.

За попытку теракта ни одна из организаций пока не взяла на себя ответственность.

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Тэги: премьер-министр, теракт, Судан, покушение, бомба, взрывчатка, чп

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