Зеленский сообщил, за что воюют украинцы
Глава государства Владимир Зеленский заявил, что украинцы сейчас воюют и борются за свое государство и за свою культуру.
Об этом гарант сообщил во время церемонии вручения национальной премии имени Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 9 марта.
Зеленский напомнил слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля, когда во время Второй мировой войны один из министров предложил увеличить расходы на оборону за счет финансирования культуры.
«На это Уинстон Черчилль ответил: «А за что мы тогда воюем?». Уважаемые украинцы, мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура – это и есть государство, это и есть наш народ», – отметил Владимир Зеленский.
Согласно указу главы государства, лауреатами премии стали исполнители группы ДахаБраха Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская за музыкальный альбом Шлях.
Новости по теме
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Guardian, полную версию которого опубликовали на сайте Офиса президента 8 марта, охарактеризовал ситуацию на Донбассе в зоне боевых действий как замороженный конфликт и отметил, что люди «устают воевать».
Подробностей поездки Зеленского в Полтавскую область пока не сообщается.
У спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова и Владимира Зеленского состоялся неприятный разговор, в ходе которого стороны ставили друг другу ультиматумы.