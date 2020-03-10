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08:06 10 Марта 2020 Просмотров 391   КомментариевКомментарии

Зеленский сообщил, за что воюют украинцы

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что украинцы сейчас воюют и борются за свое государство и за свою культуру.

Об этом гарант сообщил во время церемонии вручения национальной премии имени Тараса Шевченко, сообщает пресс-служба главы государства в понедельник, 9 марта.

Зеленский напомнил слова британского премьер-министра Уинстона Черчилля, когда во время Второй мировой войны один из министров предложил увеличить расходы на оборону за счет финансирования культуры.

«На это Уинстон Черчилль ответил: «А за что мы тогда воюем?». Уважаемые украинцы, мы воюем за наше государство, за нашу культуру. Ибо культура – это и есть государство, это и есть наш народ», – отметил Владимир Зеленский.

Согласно указу главы государства, лауреатами премии стали исполнители группы ДахаБраха Марко Галаневич, Нина Гаренецкая, Ирина Коваленко, Елена Цибульская за музыкальный альбом Шлях.

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Тэги: зеленский

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