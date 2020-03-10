Министр культуры Франции подхватил коронавирус

Франк Ристер заразился новым коронавирусом. На прошлой неделе он заседал в Национальном собрании, где было подтверждено несколько случаев заболевания.

Франк Ристер провел на прошлой неделе несколько дней в Комитете по культуре. Он представлял свой законопроект об аудиовизуальной коммуникации.

Ранее пять депутатов и два сотрудника Национального собрания были заражены коронавирусом, в том числе два выборных должностных лица, которые участвовали в заседаниях Комитета по культуре, сообщает Paris Match.

На данный момент министр чувствует себя нормально.

В понедельник, 9 марта, коронавирус стал причиной еще четырех смертей во Франции, в результате чего общее число погибших достигло 25. Общее число заболевших – 1412.

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