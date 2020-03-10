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Главная » Мир » Наука и Техника
20:22 10 Марта 2020 Просмотров 70   КомментариевКомментарии

Ученые советуют офисным работникам сидеть на корточках, а не на стуле

Исследователи утверждают, что сидение на корточках или на коленях полезнее для здоровья, поскольку требует большей мышечной активности.

Эти выводы основаны на данных, полученных при изучении антропологами из США одного племени охотников и собирателей в Танзании.

Несмотря на то, что люди племени хадза ведут преимущественно сидячий образ жизни, у них, похоже, отсутствуют признаки хронических заболеваний, связанных с длительными периодами сидения, пишет Metro.

28 взрослых хадза в течение восьми дней носили акселерометры. Ученые сравнили полученные данные с результатами измерения физической активности жителей современных городов и обнаружили, что их испытуемые имели более высокий уровень физической активности на протяжении дня.

Как считает один из авторов исследования Дэвид Райхлен, профессор биологии из Университета Южной Калифорнии, сидение на корточках все-таки требует некоторой мышечной активности, поэтому может быть не такими вредными для здоровья, как сидение на стуле.

Еще один автор исследования Брайан Вуд, антрополог из Калифорнийского университета, считает, что поведение, при котором человек стремится к сохранению энергии, было ключом к эволюционному успеху нашего вида, но когда среда быстро меняется, «эти же предпочтения могут привести к менее оптимальным результатам». «Длительное сидение является одним из примеров этого», – говорит ученый.

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Тэги: здоровье, Африка, племена

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