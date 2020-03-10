Стоимость топлива на украинских заправках должна снизиться после падения цен на нефть, считают в комитете.

В связи с падением мировых цен на нефть Антимонопольный комитет ожидает от операторов АЗС снижения стоимости бензина. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ во вторник, 10 марта.

«Антимонопольный комитет Украины будет внимательно изучать динамику цен на рынке розничной торговли нефтепродуктами. Ведь цену не только на сырую нефть, но и на крупный опт бензина и дизтоплива ожидает существенное падение», – сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что крупные трейдеры бензина достаточно часто мгновенно повышают цены на бензин в случае, если растут цены на нефть, однако в случае падения цен на нефть цены на топливо падают более постепенно.

«Понятно, что ожидать такое же стремительное падение цен на АЗС не приходится – ведь между сырой нефтью и автомобильным баком есть множество звеньев – транспортировка-переработка-снова транспортировка-АЗС и тому подобное», – отметили в АМКУ.

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