В Лондоне арестована недвижимость семьи Назарбаева

Стали известны имена владельцев двух особняков и апартаментов в Лондоне, которые были арестованы в прошлом году как «необоснованное богатство».

Дарига Назарбаева на приеме у королевы в 2015 году



Речь идет об особняке с подземным бассейном и кинотеатром на Бишопс-авеню, доме в районе Хайгейт и квартире в Челси. Недвижимость, купленная более чем за 100 миллионов долларов, оформлена на три офшора.

Их собственниками оказались дочь первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председатель верхней палаты казахстанского парламента Дарига Назарбаева, ее старший сын Нурали Алиев и его жена Аида, сообщает BBC.

Обнародовать эту информацию 11 марта разрешил судья Высокого суда Лондона.

Власти Великобритании арестовали недвижимость по запросу правоохранительных органов весной 2019 года на основании закона «О криминальных финансах», по которому владельцы имущества должны объяснить британским властям источник своего состояния.

По мнению следователей Национального агентства по борьбе с преступностью, дома были куплены на доходы бывшего мужа Дариги Назарбаевой – Рахата Алиева, который когда-то называл себя «крестным отцом» и был обвинен в преступлениях, включая убийства.

Власти Великобритании с февраля 2018 года в рамках закона «О криминальных финансах» имеют возможность проверять происхождение капиталов проживающих в стране иностранцев, бывших госслужащими, или их ближайшего окружения.

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