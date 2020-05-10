НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Общество
13:58 10 Мая 2020 Просмотров 597   КомментариевКомментарии

На пляжах Греции туристам предлагают отдыхать в стеклянных кабинках

Пляжи в Санторини (Греции) начали подготовку к приему туристов. Для них соорудят специальные кабинки из плексигласа (органического стекла).

Так, греческий остров стал первым, где решили устанавливать подобные кабинки. Ранее их хотели соорудить на курортах Испании и Италии. Предполагается, что они помогут изолировать отдыхающих друг от друга.

«Мы надеемся, что эти сооружения не станут будущим для пляжей. Мы не хотим их, но если это необходимо, и если от этого зависит безопасность людей…», – сказал владелец пляжного бара Чарли Чейн.

В то же время вице-президент Ассоциации отелей Санторини Андреас Патиниотис рассказал, что необходимо с чего-то начать восстанавливать туризм. Хотя опрос, проведенный Университетом Македонии, показывает, что греки опасаются, что коронавирус могут завезти туристы.

Источник:
Тэги: Греция, туризм, коронавирус

Новости по теме

В Греции православная церковь перенесла на месяц празднование Пасхи

Синод Элладской православной церкви принял решение о переносе празднования Пасхи. Все торжественные богослужения отложены на месяц.

10 лучших пляжей Греции

Греция – страна мифов и легенд, страна ласкового солнца и бирюзового моря. Ее великолепные побережья с шелковистым песком или мелкой белой галькой и изумрудной водой привлекают миллионы любителей пляжного отдыха со всего мира.

Отпуск? Добро пожаловать в Грецию!

Представим, что вы уже пересмотрели множество вариантов, где можно отдохнуть этим летом, и выбрали Грецию. Страна с многогранной и древней историей, с невероятной природой и комфортабельными отелями.

blog comments powered by Disqus