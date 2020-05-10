На пляжах Греции туристам предлагают отдыхать в стеклянных кабинках
Пляжи в Санторини (Греции) начали подготовку к приему туристов. Для них соорудят специальные кабинки из плексигласа (органического стекла).
Так, греческий остров стал первым, где решили устанавливать подобные кабинки. Ранее их хотели соорудить на курортах Испании и Италии. Предполагается, что они помогут изолировать отдыхающих друг от друга.
«Мы надеемся, что эти сооружения не станут будущим для пляжей. Мы не хотим их, но если это необходимо, и если от этого зависит безопасность людей…», – сказал владелец пляжного бара Чарли Чейн.
В то же время вице-президент Ассоциации отелей Санторини Андреас Патиниотис рассказал, что необходимо с чего-то начать восстанавливать туризм. Хотя опрос, проведенный Университетом Македонии, показывает, что греки опасаются, что коронавирус могут завезти туристы.
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