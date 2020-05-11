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Главная » Мир » Общество
16:54 11 Мая 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

В Москве сотни курсантов заразились на репетициях парада в честь 75-летия Победы

Это утверждает издание «Проект» со ссылкой на курсантов и их родственников, информацию частично подтверждают и в самих училищах.

Традиционный парад, который планировалось провести на Красной площади 9 мая, не состоялся. Президент Владимир Путин в середине апреля перенес его из-за эпидемии коронавирусной инфекции. Однако до отмены парада прошли несколько его репетиций, на которые приезжали тысячи военнослужащих и курсантов из разных городов России.

«Последняя репетиция парада на подмосковном полигоне «Алабино», который в точности повторяет центральную площадь России, прошла 16 апреля – к этому моменту Москва и область уже почти 20 дней сидели в самоизоляции» – пишет «Проект». Позднее в этот же день Путин заявил об отмене парада.

К этому моменту несколько воспитанников суворовского училища из Твери уже испытывали симптомы болезни. После возвращения в Тверь у десятков суворовцев выявили коронавирус. Минобороны сообщало о 8 заболевших, по данным «Проекта», их на порядок больше.

Также заразились десятки курсантов Нахимовского училища и Военного университета Минобороны. В министерстве признавали случаи заражения в этих учебных заведениях, однако «Проект» также утверждает, что зараженных было намного больше. Издание также утверждает, что есть заболевшие и в ряде других учебных заведений и в Преображенском полку.

«Именно репетиции и привели к массовому заражению среди военных и курсантов, уверены все собеседники, с которыми «Проект» говорил при подготовке этого материала» – говорится в статье.

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Тэги: военный парад, курсанты, коронавирус

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