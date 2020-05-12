«Слуга народа» до сих пор не имеет единой стратегии на местные выборы
Собеседники УП утверждают, что сейчас в Офисе президента и партии «Слуга народа» идут дискуссии о стратегии на предстоящих местных выборах.
«Со второй половины апреля в Офисе президента обострились дискуссии по подготовке к местным выборам осенью.
Эти дискуссии идут вокруг формирования штабов и их подхода к выборам. Судя по разговорам с нашими источниками в «Слуге народа», в партии до сих пор нет четкой единой стратегии».
Отмечается, что президент и его окружение хотят воспользоваться прошлой кампанией в стиле «сделаем их вместе».
«Местную кампанию нельзя строить так же, как парламентскую. Это отдельный вид выборов, где людям плевать на бренды. У меня впечатление, что в ОПУ это не до конца понимают», – объясняет УП один из бывших членов Зе!Команды.
«На местных выборах люди голосуют за тех, кого они видят рядом, тех, которых можно «пощупать руками». Эта кампания не делается по телевизору или в интернете – ножками надо работать», – добавляет собеседник.
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