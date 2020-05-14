Лукашенко пошел на шестой срок

Президент Беларуси Александр Лукашенко подал в ЦИК документы на регистрацию инициативной группы кандидата на должность будущего главы государства.

Руководителем инициативной группы Лукашенко, как и на прошлых президенстких выборах, стал глава Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда.

По словам главы ЦИК Беларуси Лидии Ермошиной, в инициативную группу действующего президента вошло почти 11 тысяч человек.

Помимо действующего президента ЦИК получил заявления о регистрации инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты от блогера и директора ОДО «Студия Компас» Сергея Тихановского, который отбывает 15-суточный арест, действующего депутата, главы ЛДП Олега Гайдукевича и еще 10 человек, среди которых инженер-дизайнер Виталий Зелковский, фермер из Гомельской области Юрий Ганцевич и восемь «кандидатов протеста» из команды Николая Статкевича.

Очередные президентские выборы в Беларуси пройдут 9 августа.

Все потенциальные кандидаты до 15 мая должны подать в ЦИК заявление на регистрацию инициативной группы по выдвижению кандидата в президенты.

Пока о своем желании участвовать в выборах заявили 17 человек.

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