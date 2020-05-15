НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Политика
11:07 15 Мая 2020 Просмотров 114   КомментариевКомментарии

В Хорватии распустят парламент 18 мая

Парламентские выборы состоятся в июне или июле.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что в понедельник, 18 мая, парламент страны будет распущен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Croatia Week.

По словам Пленковича, сейчас эпидемиологическая ситуация благоприятна для проведения парламентских выборов. Теперь президент страны Зоран Миланович должен официально назначить выборы парламента.

«После заседания правительства и заседания парламентского большинства я могу сообщить хорватской общественности, что все составные части парламентского большинства решили предложить парламенту распуститься в понедельник, 18 мая», – заявил премьер.

Ожидается, что парламентские выборы будут назначены на 21 или 28 июня, 5 или 12 июля.

Источник:
Тэги: Хорватия

Новости по теме

В Хорватии произошло три мощных землетрясения

Стихия нанесла значительный ущерб хорватской столице.

В Хорватии заметили странный поезд с неизвестной бронетехникой

Железнодорожный состав, перевозивший несколько десятков единиц бронетехники из Хорватии на восток, заметили на железнодорожной станции Копривница на северо-востоке страны.

Финалист ЧМ-2018 проиграл в Лиге наций со счетом 6:0

В рамках второго тура Лиги наций в Группе А4 сборная Испании в Эльче принимала финалиста последнего чемпионата мира – сборную Хорватии.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты