В Хорватии распустят парламент 18 мая
Парламентские выборы состоятся в июне или июле.
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что в понедельник, 18 мая, парламент страны будет распущен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Croatia Week.
По словам Пленковича, сейчас эпидемиологическая ситуация благоприятна для проведения парламентских выборов. Теперь президент страны Зоран Миланович должен официально назначить выборы парламента.
«После заседания правительства и заседания парламентского большинства я могу сообщить хорватской общественности, что все составные части парламентского большинства решили предложить парламенту распуститься в понедельник, 18 мая», – заявил премьер.
Ожидается, что парламентские выборы будут назначены на 21 или 28 июня, 5 или 12 июля.
Новости по теме
Стихия нанесла значительный ущерб хорватской столице.
Железнодорожный состав, перевозивший несколько десятков единиц бронетехники из Хорватии на восток, заметили на железнодорожной станции Копривница на северо-востоке страны.
В рамках второго тура Лиги наций в Группе А4 сборная Испании в Эльче принимала финалиста последнего чемпионата мира – сборную Хорватии.