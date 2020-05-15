Суд обязал Белый дом предоставить письма о прекращении военной помощи Украине
В ответ на постановление суда о представлении запрошенных писем Администрация Трампа утверждает, что они подпадают под действие президентской привилегии в области связи, и поэтому освобождаются от публичного обнародования.
Федеральный судья в Вашингтоне Эми Джексон распорядилась, чтобы Белый дом предоставил более 20-ти электронных писем, имеющих непосредственное отношение к решению президента Дональда Трампа о приостановке военной помощи, которую предоставил Конгресс Украине, передает Law and Crime.
В ответ на постановление суда о представлении запрошенных писем Администрация Трампа утверждает, что они подпадают под действие президентской привилегии в области связи, и поэтому освобождаются от публичного обнародования.
«Именно документы в этой категории — это электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине», — заявила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Хизер Уолш, добавив, что разглашение сообщений может «поставить под угрозу качество информации и рекомендаций», доступных президенту.
Напомним, что в 2019 году в рамках рассмотрения дела об импичменте Трампа рассматривались обвинения в том, что задержка военной помощи Украине могла осуществляться для оказания давления на украинское правительство с внутриполитической целью.
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