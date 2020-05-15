Эпидемия изменит к лучшему жизнь россиян, – психологи
Положительное влияние самоизоляции на жителей России объяснили психологи в интервью Газете.Ru: люди, получив передышку, могут решить многие личностные проблемы.
По словам врача-психотерапевта Константина Дуплищева, благодаря коронавирусу россияне смогли временно выйти из режима гонки, связанного с постоянной деятельностью и работой, и заняться решением других вопросов.
«Поставив жизнь на паузу, многие передохнули – можно видеть людей, которые идут и улыбаются. И это не плохо, на самом деле. В этом плане для многих людей самоизоляция – повод переосмыслить многое», – пояснил психолог.
Он добавил, что такая вынужденная передышка позволяет людям иначе взглянуть и на свою работу, и на отношения с близкими.
«Людей меньше интересуют какие-то мелочные вопросы, касающиеся быта, суеты, стало больше вопросов про себя, про отношения, про качество близости», – уточнил Дуплищев.
Медицинский психолог Сергей Малюков в свою очередь отметил, что благодаря самоизоляции россияне могут заняться самосовершенствованием и улучшить качество своей жизни.
«Любая ситуация психологического кризиса служит хорошей почвой для полезных новообразований: вырабатывание желаемых привычек, перестройка рабочего времени на более удобное, решение многих других личностных проблем», – пояснил он.
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