Вернувшиеся из России китайцы вызвали в КНР новую вспышку коронавируса

Карантин ввели в граничащей с Россией провинции Цзилинь. В провинции выявили 34 случая заражения коронавирусом.

На северо-востоке Китая, в провинции Цзилинь, в которой проживает около 108 миллионов человек, снова вводят карантин.

В частности, город Шулань власти закрыли на карантин 18 мая, отмечает South Chinа Morning Post. Выезд из города, выход из дома и работа общественного транспорта ограничены. В связи с происходящим были уволены шесть местных чиновников.

Что стало причиной новой вспышки коронавируса, власти точно не знают. Они предполагают, что COVID-19 могли завезти вернувшиеся из России граждане, так как Цзилинь граничит с Приморским краем.

Китай стал первой страной, столкнувшейся с эпидемией коронавируса в конце 2019 года.

Тэги: Китай, карантин, коронавирус