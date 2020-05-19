Вернувшиеся из России китайцы вызвали в КНР новую вспышку коронавируса
Карантин ввели в граничащей с Россией провинции Цзилинь. В провинции выявили 34 случая заражения коронавирусом.
На северо-востоке Китая, в провинции Цзилинь, в которой проживает около 108 миллионов человек, снова вводят карантин.
В частности, город Шулань власти закрыли на карантин 18 мая, отмечает South Chinа Morning Post. Выезд из города, выход из дома и работа общественного транспорта ограничены. В связи с происходящим были уволены шесть местных чиновников.
Что стало причиной новой вспышки коронавируса, власти точно не знают. Они предполагают, что COVID-19 могли завезти вернувшиеся из России граждане, так как Цзилинь граничит с Приморским краем.
Китай стал первой страной, столкнувшейся с эпидемией коронавируса в конце 2019 года.
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