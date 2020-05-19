Шеннон Бриггс договорился о поединке с Майком Тайсоном

Бывшие чемпионы мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон и Шеннон Бриггс якобы договорились о проведении поединка в благотворительных целях.

Шеннон Бриггс утверждает, что он якобы договорился с Майком Тайсоном о проведении поединка



«Я только, что разговаривал с Майком. Все одобрено, я и Майк, мы собираемся сделать это. Все официально, вы увидите, как это произойдет. Мы с Тайсоном собираемся натянуть перчатки, мы будем драться, мы позволим говорить нашим кулакам», – цитирует 48-летнего Бриггса Daily Mail.

В конце апреля 53-летний Тайсон объявил, что собирается вернутся на ринг для нескольких выставочных боев. Дабы не быть голословным, легендарный атлет выложил впечатляющее видео своих тренировок.

Еще одним претендентом на поединок с Тайсоном является бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории американец Эвандер Холифилд, которому Майк когда-то в клинче откусил кусочек уха. 57-летний Эвандер также недавно объявил о возвращении на ринг для участия в благотворительных поединках. Свой последний поединок он провел в 2011 году.

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