Шеннон Бриггс договорился о поединке с Майком Тайсоном
Бывшие чемпионы мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон и Шеннон Бриггс якобы договорились о проведении поединка в благотворительных целях.
«Я только, что разговаривал с Майком. Все одобрено, я и Майк, мы собираемся сделать это. Все официально, вы увидите, как это произойдет. Мы с Тайсоном собираемся натянуть перчатки, мы будем драться, мы позволим говорить нашим кулакам», – цитирует 48-летнего Бриггса Daily Mail.
В конце апреля 53-летний Тайсон объявил, что собирается вернутся на ринг для нескольких выставочных боев. Дабы не быть голословным, легендарный атлет выложил впечатляющее видео своих тренировок.
Еще одним претендентом на поединок с Тайсоном является бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелой весовой категории американец Эвандер Холифилд, которому Майк когда-то в клинче откусил кусочек уха. 57-летний Эвандер также недавно объявил о возвращении на ринг для участия в благотворительных поединках. Свой последний поединок он провел в 2011 году.
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Последний раз бывший чемпион мира по боксу выходил на ринг 11 июня 2005 года. Тогда Тайсон уступил ирландцу Кевину Макбрайду.
Чемпиону мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсону Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация за применение запрещенных препаратов.