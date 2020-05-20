Под Москвой упал российский боевой вертолет
Никто из находившихся в летающем судне не выжил.
19 мая в России произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, неподалеку от Москвы, рухнул военно-транспортный вертолет Ми-8, весь экипаж погиб.
Трагедия разыгралась в 20 километрах от города Клин около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полета. Вертолет упал в безлюдной местности.
«Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность», – сообщили в Минобороны, как передает Интерфакс.
К месту происшествия вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ, добавили в ведомстве.
Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России. Экипаж – три человека.
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