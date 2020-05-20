НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Происшествия
08:39 20 Мая 2020 Просмотров 658   КомментариевКомментарии

Под Москвой упал российский боевой вертолет

Никто из находившихся в летающем судне не выжил.

19 мая в России произошла очередная авиационная катастрофа. Здесь, неподалеку от Москвы, рухнул военно-транспортный вертолет Ми-8, весь экипаж погиб.

Трагедия разыгралась в 20 километрах от города Клин около 20:00 при выполнении учебно-тренировочного полета. Вертолет упал в безлюдной местности.

«Полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать техническая неисправность», – сообщили в Минобороны, как передает Интерфакс.

К месту происшествия вылетела комиссия главного командования Воздушно-космических сил РФ, добавили в ведомстве.

Транспортно-боевой Ми-8 считается одним из самых массовых вертолетов в Вооруженных силах России. Экипаж – три человека.

Источник:
Тэги: Россия, катастрофа, вертолет

Новости по теме

Большинство пассажиров самолета, совершившего аварийную посадку в Москве, отказались лететь в Крым

Большинство пассажиров самолета «Уральских авиалиний», который совершил аварийную посадку в Подмосковье, отказались от возможности полететь в аннексированный Крым другим самолетом.

Упавший в России вертолет Ми-2 пытались закопать, чтобы скрыть аварию

Упавший в Ставропольском крае вертолет Ми-2 пытались закопать, чтобы скрыть факт аварии

Что за российский «Аллигатор» упал вчера в Сирии

Министерство обороны России заявило, что в понедельник в результате крушения военного вертолета Ка-52 на востоке Сирии погибло два пилота.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты