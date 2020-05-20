В Киеве задержан мужчина, торговавший на улице кокаинам

У него изъяли крупную партию наркотика.

На территории Дарницкого района полицейские совместно с оперативниками Службы безопасности Украины задержали наркоторговца, промышлявшего сбытом кокаина.

У 37-летнего киевлянина правоохранители обнаружили полкилограмма кокаина. Стоимость такой партии по ценам черного рынка составляет порядка двух миллионов гривен.

За торговлю наркотиками в особо крупном размере мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал для наркоторговца меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 630 000 гривен.

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