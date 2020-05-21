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Главная » Украина » Происшествия
16:28 21 Мая 2020 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

В Киеве обезврежена группа, вербовавшая наркокурьеров для работы в России

Столичные правоохранители установили всех участников ОПГ.

До пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит группе преступников, которые на протяжении года вербовали на работу в РФ жителей Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.

Работодатели обещали устроить граждан курьерами-экспедиторами, а после переправки через границу заставляли выполнять функции наркокурьеров, закладывающих запрещенные вещества.

Всего жертвами вербовщиков стали 12 человек.

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