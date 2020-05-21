В Киеве обезврежена группа, вербовавшая наркокурьеров для работы в России
Столичные правоохранители установили всех участников ОПГ.
До пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества грозит группе преступников, которые на протяжении года вербовали на работу в РФ жителей Днепропетровской, Николаевской и Харьковской областей.
Работодатели обещали устроить граждан курьерами-экспедиторами, а после переправки через границу заставляли выполнять функции наркокурьеров, закладывающих запрещенные вещества.
Всего жертвами вербовщиков стали 12 человек.
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