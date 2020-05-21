В Украине предлагают отменить люстрацию
Она оказалась неактуальной.
Министерство юстиции Украины предлагает отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Закон о люстрации в новой редакции готовят к голосованию в Верховной раде.
В ближайшие дни новый законопроект о люстрации одобрит Кабинет министров, и документ направят на голосование в Верховной раде. Этот законопроект подготовлен с учетом рекомендаций ЕСПЧ, который признал люстрацию нарушением прав человека.
Документом, среди прочего, предлагается отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ЕСПЧ в своем решении отметил неактуальность этой меры.
«Сейчас люстрировать коммунистические власти – это больше популизм, чем реальная борьба с системой», – отметил министр.
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Украина сначала обжалует решение ЕСПЧ по закону, а потом изменит его с учетом рекомендаций, говорит министр.
Добровольческий батальон с не одесским названием «Киев-1» проявляет повышенную активность в Одесской области. Ранее люди в камуфляже пытались люстрировать руководство Балтского района Одесской области.
Список первых на проверку составлен. Закон не коснется депутатов и судей.