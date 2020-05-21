В Украине предлагают отменить люстрацию

Она оказалась неактуальной.

Министерство юстиции Украины предлагает отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Закон о люстрации в новой редакции готовят к голосованию в Верховной раде.

В ближайшие дни новый законопроект о люстрации одобрит Кабинет министров, и документ направят на голосование в Верховной раде. Этот законопроект подготовлен с учетом рекомендаций ЕСПЧ, который признал люстрацию нарушением прав человека.

Документом, среди прочего, предлагается отменить люстрацию бывших коммунистических деятелей. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, ЕСПЧ в своем решении отметил неактуальность этой меры.

«Сейчас люстрировать коммунистические власти – это больше популизм, чем реальная борьба с системой», – отметил министр.

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