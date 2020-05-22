Еще четыре области отложили второй этап ослабление карантина
Большинство областей, где решили не ослаблять карантин, не соответствуют критерию правительства по числу зараженных.
Так, ко второму этапу ослабления карантина еще не готовы Николаевская, Ровенская, Волынская и Закарпатская области.
Как известно, Кабмин разработал несколько критериев, которым регионы должны соответствовать для ослабления карантина.
- заболеваемость за последние семь дней на 100 тыс. населения (должно быть меньше 12);
- заполненность коек в больницах, которые лечат больных коронавирусной болезнью, которая не должна превышать 50%;
- количество проведенных тестирований.
«Николаевская область не подпадает под один из этих критериев, поэтому ослабить противоэпидемические мероприятия на этой неделе мы не можем», – сообщил замглавы местной ОГА Александр Трайтли.
В то же время, по словам замруководителя Волынской ОГА Татьяны Щербак, в регионе превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.
«На сегодня в Волынской области, к сожалению, показатели неутешительны. Инцидентность в области составляет 15,3 на 100тыс. Этот показатель должен быть менее 12-ти. Так как один из необходимых факторов превышает норму, то мы не имеем права принимать решение по ослаблению противоэпидемических мероприятий», – отметила она.
Дал комментарий по своему региону и председатель Закарпатской ОГА Алексей Петров.
«На сегодняшний день уровень заболеваемости коронавирусом в области не соответствует тем критериям, которые предусмотрены Минздравом, чтобы позволить эти смягчения. На 100 тысяч населения у нас – почти 14 больных коронавирусом», – заявил чиновник.
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