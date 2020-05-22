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Главная » Мир » Общество
19:36 22 Мая 2020 Просмотров 43   КомментариевКомментарии

Жерару Депардье положены субсидии от правительства РФ

Французский актер Жерар Депардье за май-июнь может получить по 12130 рублей на каждого из сотрудников, которые на него работают.

Об этом есть  информация на сайте Федеральной налоговой службы. Но на какую общую сумму может рассчитывать артист, не уточняется.

Депардье зарегистрировался в статусе индивидуального предпринимателя в 2018 году в Новосибирске. В документах он написал, что будет заниматься деятельностью в области искусства и организации развлечений, а в прошлом месяце правительство включило такие категории бизнесменов в перечень наиболее пострадавших от пандемии.

Пока неизвестно, собирается ли артист подавать документы для получения финансовой помощи, его представители эту информацию не комментировали.

Жерар Депардье получил российский паспорт в 2013 году. За последние несколько лет он имел отношение к нескольким разным предприятиям. Например, бывший актер руководил своим культурным центром в Саранске и продюсерской компанией в Москве.

Сейчас Депардье снова постоянно живет во Франции.

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Тэги: Жерар Депардье, субсидии

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