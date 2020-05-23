В США впервые за 28 лет могут вернуться к ядерным испытаниям
К этому американское правительство вынуждают российские и китайские войска.
В США, где недавно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, могут возобновить испытания ядерного оружия. Они не проводили почти 30 лет – с 1992 года.
Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников.
Встреча проводилась 15 мая при участии старших представителей американских агентств национальной безопасности. Это совещание последовало вслед за обвинениями Госдепа в адрес России о проведении ядерных испытаний.
В докладе ведомства говорилось, что другие государства нарушают условия договоров об испытании ядерного оружия, в том числе в части ограничения подземных испытаний. Госдеп утверждал, что Россия проводит эксперименты с превышением критической массы ядерного материала и энергетическим выходом. Китай также испытывает ядерное оружие вопреки договорам, сообщалось в том же докладе.
В конечном итоге было принято решение использовать другие меры для ответа на российскую и китайскую угрозы, но не возобновлять испытания.
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