В США впервые за 28 лет могут вернуться к ядерным испытаниям

К этому американское правительство вынуждают российские и китайские войска.

В США, где недавно испытали межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, могут возобновить испытания ядерного оружия. Они не проводили почти 30 лет – с 1992 года.

Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома и двух бывших чиновников.

Встреча проводилась 15 мая при участии старших представителей американских агентств национальной безопасности. Это совещание последовало вслед за обвинениями Госдепа в адрес России о проведении ядерных испытаний.

В докладе ведомства говорилось, что другие государства нарушают условия договоров об испытании ядерного оружия, в том числе в части ограничения подземных испытаний. Госдеп утверждал, что Россия проводит эксперименты с превышением критической массы ядерного материала и энергетическим выходом. Китай также испытывает ядерное оружие вопреки договорам, сообщалось в том же докладе.

В конечном итоге было принято решение использовать другие меры для ответа на российскую и китайскую угрозы, но не возобновлять испытания.

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