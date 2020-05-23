В московском зоопарке умер «любимый крокодил Гитлера»
84-летний аллигатор Сатурн прожил в Москве большую часть жизни. Он содержался в берлинском зоопарке во времена Третьего рейха.
Благодаря этой истории рептилию называли «любимым крокодилом Гитлера».
Сатурн родился в США примерно в 1936 году. Почти сразу же был доставлен в Берлинский зоопарк, откуда сбежал после бомбардировки в ноябре 1943 года. В 1946 году его нашли британские солдаты и передали представителям советских оккупационных войск.
«Он видел многих из нас детьми. Надеемся, что мы его не разочаровали», — говорится в сообщении зоопарка .
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