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Главная » Украина » Происшествия
12:59 24 Мая 2020 Просмотров 9   КомментариевКомментарии

Депутаты ВР не верят в самоубийство своего коллеги Валерия Давыденко

Народный депутат от группы «Доверие» в Верховной раде Сергей Шахов заявил, что не верит в самоубийство его коллеги Валерия Давыденко. Он считает, что нардепа убили.

Об этом депутат заявил в комментарии hromadske.

Шахов рассказал, что последний раз видел Давыденко в парламенте, однако не говорил с ним лично.

«Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование», – отметил нардеп.

Валерий Давиденко был членом депутатской группы «Доверие». Прошел в Верховную раду в 2014 году, одержав победу в одномандатном округе № 208 в Черниговской области. В 2019 году повторно выиграл выборы по округу.

Напомним, 23 мая в офисе в Киеве с огнестрельным ранением его нашли мертвым.

Впоследствии в полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.

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