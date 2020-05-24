Депутаты ВР не верят в самоубийство своего коллеги Валерия Давыденко
Народный депутат от группы «Доверие» в Верховной раде Сергей Шахов заявил, что не верит в самоубийство его коллеги Валерия Давыденко. Он считает, что нардепа убили.
Об этом депутат заявил в комментарии hromadske.
Шахов рассказал, что последний раз видел Давыденко в парламенте, однако не говорил с ним лично.
«Я убежден, что этот человек не мог совершить самоубийство Я настаиваю на том, что его убили и надо делать расследование», – отметил нардеп.
Валерий Давиденко был членом депутатской группы «Доверие». Прошел в Верховную раду в 2014 году, одержав победу в одномандатном округе № 208 в Черниговской области. В 2019 году повторно выиграл выборы по округу.
Напомним, 23 мая в офисе в Киеве с огнестрельным ранением его нашли мертвым.
Впоследствии в полиции открыли уголовное производство по статье об умышленном убийстве.
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