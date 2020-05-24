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Главная » Украина » Общество
17:08 24 Мая 2020 Просмотров 463   КомментариевКомментарии

Минздрав констатирует: коронавирус в Украине не отступает

Министерство здравоохранения констатирует отсутствие резкого снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в сообщении министерства на своей странице в социальной сети Facebook.

«К сожалению, сейчас в стране нет резкого снижения заболеваемости (фиксируется от 350 до 550 случаев заболевания каждый день), поэтому министерство подчеркивает, что не может гарантировать исчезновение средств индивидуальной защиты из повседневной жизни и снятие всех ограничений даже на 5-м этапе и после 5-го этапа смягчения карантина», – сказано в нем.

Отмечается, что работникам старше 60 лет следует оставаться на самоизоляции, так как 70% летальных случаев приходится именно на эту возрастную группу.

23 мая количество выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в Украине увеличилось на 406 до 20 986, количество умерших от заболевания – на 12 человек до 617.

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Тэги: Украина, Минздрав, коронавирус

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