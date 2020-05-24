Условия запуска метро в Украине
Обязательными для пассажиров подземки будут маски. Ношение перчаток является рекомендацией.
Сотрудники метрополитена Киева и Харькова будут следить за соблюдением санитарных норм пассажирами, об этом сообщает Украина 24.
«Ограничения не планируются, с понедельника, 25 мая, метрополитен будет работать в штатном режиме с обеспечением мер безопасности, рекомендованных главным санврачом и санитарным врачом Киева. Также вчера внесли изменения в регламент работы наземного транспорта – сколько предусмотрено сидений, стоячие места тоже учитываются. Мы выпускаем на маршруты весь транспорт, который есть, чтобы протестировать и понять, каковы пассажиропотоки. Но окончательно станет ясно, когда запустится метро», – рассказал замглавы КГГА Валентин Мондриевский.
Отмечается, что пассажирам подзмеки не будут измерять температуру на входе в метро. Медицинские перчатки также являются рекомендацией, а не обязательным требованием.
При этом масочный режим обязателен. Дежурные по станции будут следить за этим и просить покинуть вагоны людей без масок.
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