НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Политика
21:15 24 Мая 2020 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Встреча лидеров G7 может состояться в конце июня

При этом представители всех стран заинтересованы в личной встрече.

Саммит стран «Большой семерки» (G7), запланированный на 10 июня в Вашингтоне, могут перенести из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью телеканалу CBS News.

По его словам, саммит G7 могут отложить на конец июня. При этом лидеры всех стран заинтересованы в личной встрече вместо проведения саммита в онлайн-формате.

«Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы очень близки к пику (пандемии – ред.), если уже не достигли его в Вашингтоне», – заявил советник президента США.

Источник:
Тэги: саммит, пандемия, g7

Новости по теме

Китай ответил на иски США из-за COVID-19

Представитель МИД Китая утверждает, что все иски США лишены фактологической и правовой основы.

122 страны призвали к расследованию причин пандемии коронавируса

В понедельник начинает работу Всемирная ассамблея здравоохранения – в этом году из-за пандемии коронавируса она впервые пройдет в виртуальном формате.

Каннский кинофестиваль отменен из-за пандемии

Ожидалось, что 73-й Каннский кинофестиваль начнется на Лазурном берегу 12 мая. Затем, в связи с пандемией коронавируса сроки были сдвинуты на июнь.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты