Встреча лидеров G7 может состояться в конце июня
При этом представители всех стран заинтересованы в личной встрече.
Саммит стран «Большой семерки» (G7), запланированный на 10 июня в Вашингтоне, могут перенести из-за пандемии коронавируса, об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью телеканалу CBS News.
По его словам, саммит G7 могут отложить на конец июня. При этом лидеры всех стран заинтересованы в личной встрече вместо проведения саммита в онлайн-формате.
«Саммит G7, если он пройдет в личном формате, а мы думаем, что он пройдет, состоится в конце июня. Думаю, мы очень близки к пику (пандемии – ред.), если уже не достигли его в Вашингтоне», – заявил советник президента США.
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