Суд обратил в пользу государства залог экс-главы Госэкоинспекции

Подсудимый позволял себе не посещать судебные заседания, чем вынудил сторону гособвинения обратиться с ходатайством.

Как сообщили в Высшем антикоррупционном суде, коллегия судей обратила в пользу государства свыше 35 тысяч гривен залога, внесенного экс-председателем Госэкоинспекции Андреем Заикой. И тут же назначила новый залог – в размере 42 тысяч гривен.

Заика, который обвиняется в недекларировании имущества на 27 миллионов гривен, систематически игнорировал заседания суда, и не объяснял причин своих неявок. В связи с этим прокурор ходатайствовал перед коллегией ВАКС о взыскании суммы внесенного им ранее залога.

Заика «забыл» задекларировать несколько земельных участков в Киевской области, АР Крым, дорогостоящую квартиру в центральной части города Киева, автомобиль и корпоративные права ряда субъектов хозяйствования.

Кроме того, обвиняемый не указал информацию об аренде квартиры в столице, которую он снимал у жены бывшего первого заместителя секретаря СНБО, который на данный момент также привлекается к ответственности – в том числе за недекларирование доходов от аренды указанной квартиры.

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