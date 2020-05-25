Киево-Печерская лавра открылась после карантина
С 25 мая 2020 Свято-Успенская Киево-Печерскую Лавру открыто для молитв и посещений. Она была закрыта в связи с пандемией коронавируса с 13 апреля.
Киево-Печерская лавра объявила об открытии для посещений после карантина для всех желающих. Об этом сообщил епископ Барышевский Виктор, говорится на сайте Киевской митрополии УПЦ.
«С 25 мая 2020 Свято-Успенская Киево-Печерскую лавру открыто для молитв и посещений», – говорится в сообщении.
Она была закрыта в связи с пандемией коронавируса с 13 апреля.
Отмечается, что в лавре попросили верующих соблюдать санитарные требования.
Напомним, 2 мая наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) сообщил, что коронавирусом болеют 68 монахов.
С 22 мая в Киеве начался второй этап ослабления карантина. Он предусматривает возобновление богослужений с соблюдением противоэпидемических мер.
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