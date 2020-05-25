Ученые из Уханя пугают новыми страшными вирусами

Чтобы предотвратить новую вспышку COVID-19, надо искать ранее не описанные наукой вирусы, считает специалист из Уханьского института вирусологии.

В интервью телеканалу CGTN Ши Чжэнли заявила, что носителями вирусов часто становятся дикие животные. В мире есть большое количество разных летучих мышей и все они являются возможными переносчиками патогенов.

«Вирусы, которые мы обнаружили, это на самом деле лишь вершина айсберга. Эти вирусы существуют в природе, считаетесь вы с этим или нет», – сказала она.

«Помимо лабораторных работ для сбора образцов и разработки моделей раннего предупреждения в условиях дикой природы, также требуются ученые из разных областей», – заявила Чжэнли.

Отмечается, что с момента обнаружения и описания коронавируса в СМИ неоднократно появлялись различные версии, что он мог быть искусственно создан в лаборатории Уханьского института вирусологии. В январе институт выступил с опровержением этой информации и назвал данные предположения ложными.

По состоянию на 25 мая общее число заразившихся коронавирусом в мире составило 5,4 миллиона.

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