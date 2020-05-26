В монастырях УПЦ МП в Киеве отменили карантин
В киевских монастырях УПЦ Московского патриархата сняли карантин, сообщил на ежедневном брифинге во вторник мэр Виталий Кличко.
«В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской Лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях», – рассказал он.
За время карантина киевские медики проверили на коронавирус более тысячу священнослужителей. Кличко сказал, что такие противоэпидемические мероприятия и строгий карантин позволили локализовать эти очаги заболевания.
«Правительство разрешило проводить службы в храмах – с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий. Берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не собирайте в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни», – призвал Кличко.
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