В монастырях УПЦ МП в Киеве отменили карантин

В киевских монастырях УПЦ Московского патриархата сняли карантин, сообщил на ежедневном брифинге во вторник мэр Виталий Кличко.

«В столице сняли карантин в нескольких монастырях, которые были закрыты из-за вспышки заболевания. В частности, в Киево-Печерской Лавре, Ионинском и Свято-Покровском мужских монастырях», – рассказал он.

За время карантина киевские медики проверили на коронавирус более тысячу священнослужителей. Кличко сказал, что такие противоэпидемические мероприятия и строгий карантин позволили локализовать эти очаги заболевания.

«Правительство разрешило проводить службы в храмах – с соблюдением регламентов и санитарных требований. Я обращаюсь к служителям всех конфессий. Берегите своих прихожан, соблюдайте правила! Не собирайте в храмах большое количество людей. Чтобы не произошло новых вспышек болезни», – призвал Кличко.

Тэги: УПЦ МП, карантин, монастыри