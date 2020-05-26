Коломойський займається рейдерством через «Центренерго»

Контрольоване олігархом Ігорем Коломойським ПАТ «Центренерго», під контролем якого знаходиться Трипільська ТЕС, займається неприхованим рейдерством.

Контрольоване олігархом Ігорем Коломойським ПАТ «Центренерго», під контролем якого знаходиться Трипільська ТЕС, займається неприхованим рейдерством. Про це йдеться у зверненні керівника ТОВ «Маклайф АСУ» Сергія Чопенко.

А робота Трипільської ТЕС призводить до негативного впливу на екологію регіону: шкідливими скидами забруднюється басейн річки Дніпро, ґрунтові води, а повітря – газовими і аерозольними викидами. Адже за час роботи ТЕС там накопичилося більше 30 млн тон золошлакових відходів, яких необхідно утилізовувати не менше 1 млн тон на рік, щоб не сталася екологічна катастрофа, однак ані технології, ані обладнання, ані компетенції у працівників на ТЕС для цього немає.

З цієї причини для утилізації відходів 2014-го року був підписаний договір з ТОВ «Маклайф АСУ», яке мало власну технологію утилізації золошлаку – ноу-хау компанії-переробника, а у вересні 2019 р. договір було продовжено до 31 грудня 2056 року. Тоді також були подані заявки на відвантаження більше 16 тис. тон відходів.

Однак того ж місяця головою «Центренерго» стала людина Коломойського – Володимир Потапенко – і у кінці квітня 2020 року адміністрація Трипільської ТЕС ПАТ «Центренерго» надіслала лист, у якому в односторонньому порядку розірвала договір. Рішення про розірвання договору не відповідає самим умовам договору, за яким він може бути розірваний лише у випадку невиконання іншою стороною своїх зобов’язань. Але не це головне.

У лютому 2019 року (ще до надсилання листа про розірвання договору) адміністрація ПАТ «Центренерго» Трипільської ТЕС уклала договір з ТОВ «МТ Карс» – підставною фірмою-прокладкою олігарха.

А 13 травня працівникам ТОВ «Маклайф АСУ» було заблоковано доступ до їхнього обладнання і дозволено цей доступ, а також доступ до унікальної технології ТОВ «Маклайф АСУ» (які, згідно з договором, належать виключно ТОВ «Маклайф АСУ».), представникам ТОВ «МТ Карс». Цього ж дня було здійснено вивезення золошлакових відходів на автотранспорті ТОВ «Мт Карс», що унеможливило виконання договору і може стати причиною його розірвання. А підставна компанія-прокладка намагається видати це обладнання і технології за свої.

Таким чином, підконтрольною Коломойському адміністрацією ПАТ «Центренерго» Трипільської ТЕС було вчинено рейдерське захоплення майна і технології ТОВ «Маклайф АСУ», а їхні дії мають кримінальний характер.

Крім того, такі дії рейдерів Коломойського можуть призвести до підвищення екологічної небезпеки в регіоні – адже люди, котрі захопили обладнання і технологію, не мають компетенції для роботи з ними, що може призвести до тяжких екологічних наслідків.

Інвестор і директор компанії ТОВ «Маклайф АСУ» Сергія Чопенко вже звернувся з цього питання до Офісу Президента, Міністерство енергетики, Службу безпеки України, Фонду держмайна, в прокуратуру, до ЗМІ та народних депутатів України.